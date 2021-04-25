На Волыни попрощались с погибшим от обстрела боевиков военнослужащим ВСУ (фото)

На Волыни попрощались с погибшим вследствие обстрелов 22 апреля военнослужащим 10-й горно-штурмовой бригады Александром Луциком.

Об этом пишет местное издание "Вестник".

Тело военного привезли домой в село Годомычи Камень-Каширского района ночью 25 апреля.

Луцик погиб 22 апреля возле села Шумы в Донецкой области после обстрела из противотанкового ракетного комплекса. Ушел на службу по контракту в противотанковый артиллерийский дивизион 10 ОГШБр в октябре 2019 года.

"Печально и тяжело прощаться навсегда с собратьями. Александр Луцик. Навеки в списках Эдельвейсов. Легких облаков тебе, брат", - сообщили в Фейсбук бригады.

Как сообщалось ранее, рано утром 25 апреля боевики обстреляли населенные пункты Пески и Зайцево из стрелкового оружия, а также из ручных гранатометов.