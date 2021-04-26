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В Украине приняли важное решение насчет судьбы Северо-Крымского канала

В Украине приняли важное решение насчет судьбы Северо-Крымского канала
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф

Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года Крым снабжался водой, передадут Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Его используют для нужд аграриев Херсонской области.

Об этом заявил глава министерства Роман Лещенко.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области", - уточнил он.

Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте

При этом Лещенко подчеркнул, что  речь о восстановлении водоснабжения в Крым не идет категорически.

"Хочу заверить: Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики…. для запуска пилотных проектов в трех областях – Херсонской, Одесской и Николаевской", – подчеркнул министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Сергей Куницын в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Крым, Северо-Крымский канал, Аннексия Крыма, вода в Крыму.
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