В Украине приняли важное решение насчет судьбы Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года Крым снабжался водой, передадут Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Его используют для нужд аграриев Херсонской области.

Об этом заявил глава министерства Роман Лещенко.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области", - уточнил он.

При этом Лещенко подчеркнул, что речь о восстановлении водоснабжения в Крым не идет категорически.

"Хочу заверить: Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики…. для запуска пилотных проектов в трех областях – Херсонской, Одесской и Николаевской", – подчеркнул министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Сергей Куницын в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал.