"Это не случайно": в Украине заметили признаки возобновления агитации за подачу воды в Крым

Советник главы Офиса президента Сергей Куницын в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, который обезводился после того, как Украина закрыла водоснабжение для Крыма в 2014 году после аннексии полуострова.

Об этом он говорил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Воды в Крыму нет. Взять ее неоткуда, никаким путем. Воду они (российские оккупанты, - Авт.) не сделают. Я как крымчанин, хочу, чтобы мой родной Крым вернулся. Я знаю, что Крым умирает, он превращается в пустыню. Если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню, в которую потом десятки миллиардов", - сказал он.

По словам Куницына, Украина должна заставить президента России Владимира Путина просить воду.

"Для него это унизительно. А кто у нас сегодня просит воду? Здесь чрезвычайно важно, чтобы глава государства оккупанта, пусть он попросит. С ними, россиянами, нужно разговаривать на их же языке", - считает он.

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В сети тут же стали обсуждать призыв Куницына. В частности, экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко отметил, что выступление Куницына – это ни что иное как "наступление пятой колонны на Украину".

Пользователи поддержали его в комментариях, добавив, что это некий "пробный камень" для старта процесса национализации канала, которую все-таки благодаря таким Куницыным проведут и всеми правдами неправдами таки пустят воду в Крым.

Как сообщал "Телеграф", оценивая возможность наступления России на Украину, ряд экспертов выдвинули предположение, что Россия может зайти с юга - из Крыма в Херсонскую область, чтобы захватить объекты инфраструктуры для подачи воды в Крым.