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Боевики выпустили 16 мин по домам мирных жителей: фото новой масштабной атаки в Водяном

Боевики выпустили 16 мин по домам мирных жителей: фото новой масштабной атаки в Водяном
16:51 Сегодня Телеграф

Сегодня командование операции Объединенных сил сообщило в "Фейсбуке" о новом обстреле мирных жителей Донбасса, который 24 апреля осуществили боевики. 

Известно, что около 21:00 боевики открыли огонь из минометов и гранатометов по населенному пункту Водяное в Донецкой области, в результате чего пострадали как инфраструктура села, так и территория жилых домов. 

"Оккупанты выпустили по населенному пункту 12 мин 120-го калибра, 4 мины 82-го калибра и 12 боеприпасов из СПГ. В результате обстрела мирные жители не пострадали", - сообщают на странице ООС. 

Все доказательства обстрела украинские бойцы уже предоставили наблюдателям ОБСЕ. К слову, подобные ноты украинские военные направили уже 177 раз с начала этого года. 

Напомним, оккупанты на Донбассе обстреляли населенный пункт Пивничное (бывшее Кирово).

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Обстрел, Боевики, Донбасс.
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