Участник спортивных турниров в России с краденым в Крыму оружием: появились данные о киллере, убившем мужчину в Днепре

Стали известны новые детали громкого убийства в Днепре, где прямо посреди дня расстреляли внедорожник Toyota Land Cruiser 200. В СМИ появилась информация о возможном киллере.

Данные о возможном убийце Анара Мамедова опубликовало интернет-издание Dетектив-Info. По их информации, к убийству может быть причастен гражданин Азербайджана, имеющий анкетные данные на лицо 27-летнего Джаббара Ю.. Он также известен в спортивных кругах Азербайджана под именем Джаббар Н. Правда, во втором случае он на 5 лет моложе.

Как сообщают российские СМИ, спортсмен обучался в Адыгейской школе рукопашного боя и смешанных единоборств. От также занимал призовые места на первенствах РФ среди атлетов- "сверстников". Позже, после переезда в Азербайджан, занялся греко-римской борьбой. Здесь также были призовые места, и даже участие во Вторых Юношеских летних Олимпийских играх в 2014 году.

В феврале 2021 года, за два месяца до расстрела Мамедова, утверждают, что Джаббара задержали в Киеве с оружием в руках. Позже выяснилось, что пистолет 31 мая 2014 был похищен в военной части А4068, на момент ее дислокации в Крыму.

Напомним, в Кривом Рогу неизвестные расстреляли мужчину прямо посреди улицы.