Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду

Ежегодно с началом теплого сезона обостряется угроза падения маленьких детей из окон с металлопластиковыми рамами: не ведая об опасности, малыши облокачиваются на антимоскитную сетку... Потому многие родители при замене окон или с появлением в семье детей заботятся об установке на открывающиеся створки специальных блокираторов (ограничителей, замков), чтобы не случилось непоправимого. По сути, подобными несложными и недорогими устройствами должны бы быть оснащены окна всех учреждений, где находятся дошкольники – в том числе, детские больницы и детские сады. Но пока в условиях их эксплуатации этого требования, видимо, нет. Частично по этой причине 26 апреля и случилась беда в запорожском детском саду "Эврика", где 4-летний Тимур выпал из окна второго этажа.

Пока пользователи соцсетей соревнуются в домыслах, а сотрудники полиции опрашивают всех, кто каким-либо образом может быть причастен к происшествию, "Телеграф" расскажет, что известно на данный момент. Наказание виновным, напомним, выносить будут в суде, а не в Фейсбуке.

В первую очередь, позитивная информация: мальчик жив и его жизни ничего не угрожает.

"Вначале предполагалось, что ребенок получил тяжелые травмы, его доставили сюда с подозрением на переломы таза и позвоночника, – рассказывает директор Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко. – К счастью, самые страшные опасения не подтвердились. Костных переломов нет и внутренние органы не повреждены. Есть перелом основания черепа – не тяжелый, и сотрясение мозга. На его дальнейшей жизнедеятельности эта травма не отразится, но реабилитация после черепно-мозговой травмы минимум продлится полгода. Мальчик сейчас находится в отделении реанимации".

Всех удивляет – каким образом ребенок оказался один в группе. Как выяснилось, в тот день с детьми работала подменная воспитательница. Так как в связи с карантинными ограничениями родители не имеют права заходить в здание детского сада, к концу рабочего дня ребятишек выводят на прогулку, откуда их и забирают по домам.

Около 16-ти часов дня женщина готовила детей к прогулке, перед которой малыши должны посетить туалет. Воспитатель также должна проверить, не остался ли кто в спальне или игровой комнате, закрыты ли окна. Как Тимур отправился в туалет – она заметила, но не проконтролировала его возвращение. И вместе с другими воспитанниками вышла на улицу. Через некоторое время ей позвонила коллега, и сообщила, что мальчик из ее группы лежит под окнами группы на асфальте. А в спальне оказалось открытым окно.

А вот информация о том, что сначала маме сказали, что ребенок упал с лестницы – не считается достоверной.

Директор детского сада Елена Селивановская объяснила журналистам, что пока идет следствие, она не может сообщать никаких подробностей, сотрудники учреждения дают пояснения по данному случаю. Воспитательница же после ЧП отстранена от работы. Насколько известно "Телеграфу", женщина 1956 года рождения.

Позабытый в группе мальчик, возможно, расстроился или даже испугался, что его не заберут домой. И сделал то, до чего додумался и смог в его возрасте – взобрался на подоконник с помощью кроватки, стоящей непосредственно под ним – и открыл окно. Исход мог быть гораздо страшнее, но мальчик сначала упал на козырек входной двери, а уже оттуда скатился на землю с трехметровой высоты.

Этот момент даже увидела одна из мам, пришедшая за своим малышом.

"Жена видела, как ребенок кричал и в это время упал", – вспоминает местный житель Юрий Чачушев.

Воспитатель отступила от правила и это повлекло тяжелые последствия, в том числе и для нее самой. По словам начальника городского департамента образования и науки Станислава Романчука, перед выходом на улицу (и, очевидно, перед возвращением в группу?), детей нужно пересчитать. Обычно их ставят в пары. "Воспитатель была на замене, всех детей она не знала и совершила ошибку".

Чиновник также пояснил, что назначено служебное расследование: будут тщательно проверены все обстоятельства произошедшего, в частности, были ли окна оборудованы предохранителями, проводились ли инструктажи. По результатам расследования будет установлен ход событий, определены виновные, которых привлекут к ответственности. Инициирует проверку детских садов и Запорожская облгосадминистрация. Правда, удивительно, что руководство готово к инспекции, хотя кому, как не им, должно быть известно, есть ли защита "анти-детка" на окнах дошкольных детских учреждений.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

"Такие преступления наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Запорожской области.

Хотя руководитель больницы, где лечат Тимурчика, заявил, что лекарствами ребенок обеспечен в полном объеме, неравнодушные запорожцы объявили сбор денег в помощь семье пострадавшего. Наверняка, эти деньги не будут лишними.