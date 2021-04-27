Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
Ветеран АТО переполошил росСМИ заявлением об украинских ракетах
Ветеран АТО переполошил росСМИ заявлением об украинских ракетах
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду
Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду

Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду

Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду
18:43 Сегодня Телеграф

Ежегодно с началом теплого сезона обостряется угроза падения маленьких детей из окон с металлопластиковыми рамами: не ведая об опасности, малыши облокачиваются на антимоскитную сетку... Потому многие родители при замене окон или с появлением в семье детей заботятся об установке на открывающиеся створки специальных блокираторов (ограничителей, замков), чтобы не случилось непоправимого. По сути, подобными несложными и недорогими устройствами должны бы быть оснащены окна всех учреждений, где находятся дошкольники – в том числе, детские больницы и детские сады. Но пока в условиях их эксплуатации этого требования, видимо, нет. Частично по этой причине 26 апреля и случилась беда в запорожском детском саду "Эврика", где 4-летний Тимур выпал из окна второго этажа.

Пока пользователи соцсетей соревнуются в домыслах, а сотрудники полиции опрашивают всех, кто каким-либо образом может быть причастен к происшествию, "Телеграф" расскажет, что известно на данный момент. Наказание виновным, напомним, выносить будут в суде, а не в Фейсбуке.

Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)

В первую очередь, позитивная информация: мальчик жив и его жизни ничего не угрожает.

"Вначале предполагалось, что ребенок получил тяжелые травмы, его доставили сюда с подозрением на переломы таза и позвоночника, – рассказывает директор Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко. – К счастью, самые страшные опасения не подтвердились. Костных переломов нет и внутренние органы не повреждены. Есть перелом основания черепа – не тяжелый, и сотрясение мозга. На его дальнейшей жизнедеятельности эта травма не отразится, но реабилитация после черепно-мозговой травмы минимум продлится полгода. Мальчик сейчас находится в отделении реанимации".

Всех удивляет – каким образом ребенок оказался один в группе. Как выяснилось, в тот день с детьми работала подменная воспитательница. Так как в связи с карантинными ограничениями родители не имеют права заходить в здание детского сада, к концу рабочего дня ребятишек выводят на прогулку, откуда их и забирают по домам.

Около 16-ти часов дня женщина готовила детей к прогулке, перед которой малыши должны посетить туалет. Воспитатель также должна проверить, не остался ли кто в спальне или игровой комнате, закрыты ли окна. Как Тимур отправился в туалет – она заметила, но не проконтролировала его возвращение. И вместе с другими воспитанниками вышла на улицу. Через некоторое время ей позвонила коллега, и сообщила, что мальчик из ее группы лежит под окнами группы на асфальте. А в спальне оказалось открытым окно.

А вот информация о том, что сначала маме сказали, что ребенок упал с лестницы – не считается достоверной.

Директор детского сада Елена Селивановская объяснила журналистам, что пока идет следствие, она не может сообщать никаких подробностей, сотрудники учреждения дают пояснения по данному случаю. Воспитательница же после ЧП отстранена от работы. Насколько известно "Телеграфу", женщина 1956 года рождения.

Позабытый в группе мальчик, возможно, расстроился или даже испугался, что его не заберут домой. И сделал то, до чего додумался и смог в его возрасте – взобрался на подоконник с помощью кроватки, стоящей непосредственно под ним – и открыл окно. Исход мог быть гораздо страшнее, но мальчик сначала упал на козырек входной двери, а уже оттуда скатился на землю с трехметровой высоты.

Падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть: появились кадры ЧП

Этот момент даже увидела одна из мам, пришедшая за своим малышом.

"Жена видела, как ребенок кричал и в это время упал", – вспоминает местный житель Юрий Чачушев.

Воспитатель отступила от правила и это повлекло тяжелые последствия, в том числе и для нее самой. По словам начальника городского департамента образования и науки Станислава Романчука, перед выходом на улицу (и, очевидно, перед возвращением в группу?), детей нужно пересчитать. Обычно их ставят в пары. "Воспитатель была на замене, всех детей она не знала и совершила ошибку".

Чиновник также пояснил, что назначено служебное расследование: будут тщательно проверены все обстоятельства произошедшего, в частности, были ли окна оборудованы предохранителями, проводились ли инструктажи. По результатам расследования будет установлен ход событий, определены виновные, которых привлекут к ответственности. Инициирует проверку детских садов и Запорожская облгосадминистрация. Правда, удивительно, что руководство готово к инспекции, хотя кому, как не им, должно быть известно, есть ли защита "анти-детка" на окнах дошкольных детских учреждений.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

"Такие преступления наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Запорожской области.

Хотя руководитель больницы, где лечат Тимурчика, заявил, что лекарствами ребенок обеспечен в полном объеме, неравнодушные запорожцы объявили сбор денег в помощь семье пострадавшего. Наверняка, эти деньги не будут лишними.

Буллинг в элитной запорожской школе: мама мальчика говорит, что последние две недели стали для семьи "адом"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 357

Все по теме:

Дети, Запорожье, Детсад, ЧП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
02 Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука
03 "Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году
04 Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
05 Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США все же решились войти в Черное море (фото)
США все же решились войти в Черное море (фото)
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
&quot;Избивали на глазах у детей&quot;: жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь