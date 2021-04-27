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"СБУ, астанавись": перед знаковой датой в Луганске появились проукраинские граффити (фото)

"СБУ, астанавись": перед знаковой датой в Луганске появились проукраинские граффити (фото)
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф

Жителей оккупированного Луганска переполошили появившиеся на улицах города проукраинские граффити.

Об этом сообщил один из луганских телеграм-каналов. 

"В подъездах многоэтажек Луганска были обнаружены граффити провокационного характера!", - говорится в сообщении. 

Как видно на фото, граффити сопровождаются хэштегами "#ПоворотНеТуда" и "#ЧасДодому", а также датой 27.04.2014 (в этот день в т.н. "ЛНР" прошел т.н. "референдум о независимости").   

На сообщение отреагировал блогер, пишущий под никнеймом "Фашик Донецкий". 

"СБУ, астанавись, что делаешь", - написал он. 

Примечательно, что в сообщении канала указано, что данная акция может быть "подготовкой к 2-5 мая". В эти дни, как предупреждало Минстерство обороны Украины, Россия готовит ряд провокаций с целью обвинить Украину в "пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа" и, возможно, ввести войска.

Помимо того, ранее сообщалось, что росСМИ нагоняют панику на жителей оккупированных территорий рассказами о том, что ВСУ готовятся к наступательной операции.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Луганск, Донбасс, ОРДЛО.
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