"СБУ, астанавись": перед знаковой датой в Луганске появились проукраинские граффити (фото)

Жителей оккупированного Луганска переполошили появившиеся на улицах города проукраинские граффити.

Об этом сообщил один из луганских телеграм-каналов.

"В подъездах многоэтажек Луганска были обнаружены граффити провокационного характера!", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, граффити сопровождаются хэштегами "#ПоворотНеТуда" и "#ЧасДодому", а также датой 27.04.2014 (в этот день в т.н. "ЛНР" прошел т.н. "референдум о независимости").

На сообщение отреагировал блогер, пишущий под никнеймом "Фашик Донецкий".

"СБУ, астанавись, что делаешь", - написал он.

Примечательно, что в сообщении канала указано, что данная акция может быть "подготовкой к 2-5 мая". В эти дни, как предупреждало Минстерство обороны Украины, Россия готовит ряд провокаций с целью обвинить Украину в "пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа" и, возможно, ввести войска.

Помимо того, ранее сообщалось, что росСМИ нагоняют панику на жителей оккупированных территорий рассказами о том, что ВСУ готовятся к наступательной операции.