Выяснилось, что за мужчина натравливал пса убивать собак в Киеве. Он устраивал поджоги и фанатеет от Шария

27 апреля в Киеве на Оболони очевидцы заметили, как один из местных жителей натравил на маленькую собачку своего стаффордшира.

Как оказалось, эта собачка уже третья, которая стала жертвой действий мужчины. Помимо того, он регулярно "кошмарит" соседей: устраивал поджоги, бил окна и писал на дверях угрозы.

Новыми деталями делится телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

Местные жители говорят, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и не желает менять свое поведение. Попытки "приструнить" неадеквата посредством привлечения полиции закончились ничем.

"Он задержан, на допросе. Взяты показания у свидетелей и потерпевших. Следим за развитием событий", - говорится в сообщении.





Как сообщалось ранее, похожая история произошла в понедельник в Ирпене. Там мужчина натравил ягдтерьера на бродячую собаку, а когда та начала давать отпор, избил ее ногами.