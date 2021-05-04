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У предательницы Украины забирают служебную квартиру в Крыму: показательная история (видео)

У предательницы Украины забирают служебную квартиру в Крыму: показательная история (видео)
23:42 Вт, 4 Май 2021 Телеграф

Украинская военная, которая после оккупации перешла к ВС РФ и сейчас судится с Минобороны РФ за квартиру, подаренную ей в 2007-ом тогдашним президентом Виктором Ющенко.

Об этом рассказали в материале "Крым.Реалии".

В 2007 году после 11 лет службы в ВМС, старший матрос и мать 3-х детей Татьяна Шевчук получила отдельное жилье от Минобороны Украины.

Женщина решила остаться в Севастополе, где живет с детства, во время оккупации. Поэтому она в 2014 году сломала присягу и перешла на службу к РФ, где и продолжала служить. Среди руководства части таких как она, называли: "Интегрированные, предатели родины".

В конце 2014 Татьяна получила травму спинного и головного мозга, получив перелом основания черепа и шейных позвонков. Такие травмы стали причиной инвалидности, сейчас она с трудом передвигается.

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Со слов женщины в ВС РФ ей отказывали оформлять инвалидность и настаивали либо на выполнении служебных обязанностей либо на увольнении.

России обещала военным, перешедшим на их сторону, учесть годы службы в армии Украины. У героини истории их было более 17 и 1,5 в ВС РФ, и после освобождения она по праву должна была получить жилье или деньги. Но, ничего из этого ей не выдали.

Неожиданным поворотом стала "национализация" украинского имущества властями Севастополя, в том числе и квартиры Татьяны. Далее она пыталась оформить жилье в собственность, но безуспешно.

На данный момент женщина судится с властями города и Минобороны РФ, требуя признать ее квартиру незаконно перешедшей в служебное жилье. Но если она проиграет, семью выселят.

В Минобороны ей предложили квартиру меньшей площади, на 4-ом этаже и в противоположном конце города, но она отказалась.

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Тем не менее по международному праву, владельцем квартиры, где проживает Татьяна Шевчук, является ВМС Украины.

Напомним, что 2 мая в Крыму в Балаклавы жители начали возмущаться, когда заборами закрыли проход к морю в районе села Благодатного. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Крым, Севастополь.
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