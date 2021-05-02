Скачать
Воскресенье, 02.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
На Пасху в Украине рекордно упала смертность от коронавируса: свежая сводка
На Пасху в Украине рекордно упала смертность от коронавируса: свежая сводка
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Пасха ознаменовалась стабилизацией обстановки на Донбассе
Пасха ознаменовалась стабилизацией обстановки на Донбассе
Плохо стало даже врачам: в Киеве неизвестным веществом отравились семь человек
Плохо стало даже врачам: в Киеве неизвестным веществом отравились семь человек

Серьезная угроза: у Лаврова обеспокоились планом Зеленского по Крыму

Серьезная угроза: у Лаврова обеспокоились планом Зеленского по Крыму
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В МИД РФ ведет работу группа, главной задачей которой является срыв саммита Крымской платформы.

Такое мнение в комментарии "Радио Свобода" 1 мая озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, не только МИД, также правозащитники, журналисты и гражданские, которым небезразличен исход Крыма хотят, чтобы платформа стала успешной.

Генерал рассказал о возможных вариантах наступления РФ 

В то же время в МИД РФ работает группа людей, которые стараются "завалить" саммит, поскольку весьма серьезно восприняли эту инициативу.

Министр подчеркивает, пока украинцы говорят о формальности, касательно Крымской платформы, в РФ действительно считают ее угрозой и значительно ей противодействуют.

Напомним, что ранее эксперт из Центра Разумкова объяснил, почему из оккупированного Крыма на юг страны могут направить более 200 танков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,544

Все по теме:

Россия, Крым, МИД РФ, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Верховном суде официально отменили протокол о победе протеже Зеленского на выборах
02 Плохо стало даже врачам: в Киеве неизвестным веществом отравились семь человек
03 Катя Осадчая беременна третьим ребенком (видео)
04 "Марш вышиванок": у Кличко объяснились за акцию в честь СС "Галичина"
05 В краснозонном Харькове устроили столпотворение на церемонии раздачи Благодатного огня: многие были без масок (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любопытная дочь нардепа ворвалась в прямой эфир и повеселила ведущих (видео)
Любопытная дочь нардепа ворвалась в прямой эфир и повеселила ведущих (видео)
Катались в багажнике и выпивали: в сеть попало видео развлечений водителя Infinity и девушек накануне трагедии (видео)
Катались в багажнике и выпивали: в сеть попало видео развлечений водителя Infinity и девушек накануне трагедии (видео)
В Верховном суде официально отменили протокол о победе протеже Зеленского на выборах
В Верховном суде официально отменили протокол о победе протеже Зеленского на выборах
Пасха 2021: народные приметы и запреты этого дня
Пасха 2021: народные приметы и запреты этого дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь