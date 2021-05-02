Серьезная угроза: у Лаврова обеспокоились планом Зеленского по Крыму

В МИД РФ ведет работу группа, главной задачей которой является срыв саммита Крымской платформы.

Такое мнение в комментарии "Радио Свобода" 1 мая озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, не только МИД, также правозащитники, журналисты и гражданские, которым небезразличен исход Крыма хотят, чтобы платформа стала успешной.

В то же время в МИД РФ работает группа людей, которые стараются "завалить" саммит, поскольку весьма серьезно восприняли эту инициативу.

Министр подчеркивает, пока украинцы говорят о формальности, касательно Крымской платформы, в РФ действительно считают ее угрозой и значительно ей противодействуют.

Напомним, что ранее эксперт из Центра Разумкова объяснил, почему из оккупированного Крыма на юг страны могут направить более 200 танков.