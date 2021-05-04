Обвал моста на трассе "Львов-Луцк": как теперь будет ездить транспорт

После обрушения автомобильного моста на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гаёк местные власти разработали варианты объезда этого участка.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Итак, на данный момент разрешены следующие объездные пути.

Для крупногабаритного транспорта:

"Радехов – Червоноград - Великие Мосты - Гаёк"

"Радехов-Лопатин-Буск-Львов"

Для легковых автомобилей, маршруток и школьных автобусов:

"Долина - Силец- Старый Добротвор - Гаёк".

"В течение дня работники вышеназванных структур проведут обследование данных дорог, в том числе проверят инженерные сооружения и по результатам выезда выработают конечную схему объезда для утверждения", - рассказали в пресс-службе ОГА.

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