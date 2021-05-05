На трассе Одесса-Киев после ДТП загорелся автобус с пассажирами (видео)

На Одесчине, под Знаменкой, на трассе Одесса - Киев произошла авария: столкнулась фура с автобусом, после чего он загорелся. Обошлось без жертв.

Об этом 5 мая сообщили в Телеграм-канале "Х***я Одесса". Там также поделились видеозаписью с места событий.

По предоставленным данным в результате неудачного обгона автобус влетел в фуру из-за чего перевернулся и проскользил по дороге.

После столкновения автобус загорелся.

В то же время среди пассажиров пострадавших и умерших пока нет.

Сообщается, что люди успели покинуть транспортное средство.

Остальные детали уточняют.

Видео очевидцев с места происшествия:

Напомним, что ранее 3 мая в столице на Брест-Литовском шоссе произошло тройное ДТП. В котором пострадала одна из пассажирок авто.