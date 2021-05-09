Пара средь бела дня занялась сексом на балконе отеля: пикантное видео из Днепра попало в сеть

В Днепре пара, видимо, решила привнести новые ощущения в свою жизнь и занялась сексом посреди дня на балконе отеля.

Кадры, заснятые очевидцами, разлетелись по сети.

"В Днепре пара занялась сексом на прозрачном балконе отеля. При этом один из партнеров снимал "секс с видом на Днепр" на камеру телефона. Все происходило на балконе апартаментов "Мост-сити", - написал в Фейсбук пользователь сети Андрей Скептик.

Внимание, видео содержит сцены не предназначенные для лиц, не достигших 18 лет.

Как сообщалось ранее. в начале апреля в Дубае были задержаны 12 украинок за голые съемки на одном из небоскребов.

А уже в начале мая подобный скандал произошел в Турции.