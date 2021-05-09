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Пара средь бела дня занялась сексом на балконе отеля: пикантное видео из Днепра попало в сеть

Пара средь бела дня занялась сексом на балконе отеля: пикантное видео из Днепра попало в сеть
01:42 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Днепре пара, видимо, решила привнести новые ощущения в свою жизнь и занялась сексом посреди дня на балконе отеля. 

Кадры, заснятые очевидцами, разлетелись по сети. 

"В Днепре пара занялась сексом на прозрачном балконе отеля. При этом один из партнеров снимал "секс с видом на Днепр" на камеру телефона. Все происходило на балконе апартаментов "Мост-сити", - написал в Фейсбук пользователь сети Андрей Скептик. 

Внимание, видео содержит сцены не предназначенные для лиц, не достигших 18 лет. 

Как сообщалось ранее. в начале апреля в Дубае были задержаны 12 украинок за голые съемки на одном из небоскребов. 

А уже в начале мая подобный скандал произошел в Турции.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 140

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Днепр, Видео.
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