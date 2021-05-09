Боевики "ДНР" обстреляли из пушек мирных жителей Донбасса (фото последствий)

8 мая на Донбассе в районе Марьинки оккупанты снова нарушили "тишину" и обстреливали позиции ВСУ.
Об этом 9 мая сообщили МВД Украины.
Около 19:05 вечера ВС РФ выпустили 6 снарядов из пушки "Рапира" калибром 100 мм по населенному пункту Марьинка.
Боевики атаковали из н.п. шахта Трудовская, что находится на окраине Донецка.
Из-за обстрела были повреждены 6 жилых домов и авто местного жителя.
Фото последствий:
Напомним, что 6 мая, погибли двое военных ВСУ: Дмитрий Товчигречка во время обстрела позиций у Новотроицкого и Сергей Коробцов от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком.
8 мая в военном госпитале умер военны ВСУ из Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево.