Оскандалившаяся из-за Басты дочь судьи шокировала своих преподавателей

В столичном университете им. Тараса Шевченко осудили высказывания дочери судьи Печерского районного суда Киева Анастасии Тарасюк. Однако отчислять ее пока не могут.

Об этом 11 мая сообщили в сюжете Первого Украинского Информационного канала.

Из-за высказываний девушки 11 мая в ВУЗе планируется провести ученый совет. В то же время преподаватели собирают подписи на обращении к комиссии по этике.

В унивеситете отметили, что виообращение девушки показывает большое неуважение к украинскому государству и будущей профессии юриста. Оно также может интерпретироваться как участие в дестабилизации ситуации в Украине.

По словам доцента столичного университета им. Шевченко Оксаны Мацько, в результате данного скандала "позор" лег на весь университет, в котором числилась Анастасия.

Примечательно, что преподаватели Института права не подписывали пока обращение, в то время как студенты поддержали отчисление Тарасюк.

По мнению главы Студпарламента университета Даниила Гайдамаха, такой человек не должен обучаться в университете Шевченко, поскольку он выступил против территориальной целостности Украины.

Тем не менее Анастасия пока продолжит учиться, поскольку для отчисления есть четкий список оснований. А поскольку призывов в обращении девушки к сепаратизму нет, это может исправить только изменения в законе о высшем образовании, которые КНУ уже готовит.

Напомним, что 7 мая студентка КНУ им. Шевченко Анастасии Тарасюк, защищая исполнителя Басту, попала в скандал из-за того, что назвала аннексированный Крым российским.