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Дворники гораздо культурнее: оскандалившуюся студентку требуют отчислить из КНУ

Дворники гораздо культурнее: оскандалившуюся студентку требуют отчислить из КНУ
11:03 Сегодня Телеграф

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко осудили заявление Анастасии Тарасюк (Константиновой), которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским.

Об этом говорится в заявлении учебного заведения в Facebook.

"В ответ на обращение общественности информируем, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко категорически осуждает любые проявления сепаратизма", - говорится в заявлении.

Также в сообщении указывается, что заявлению Тарасюк "будет дано надлежащую оценку".

Дочь судьи после скандала с Крымом и Бастой стала очень популярной (фото)

В сети отметили, что "надлежащей оценкой" в данном случае будет только отчисление Тарасюк из ВУЗа.

"Сделайте так, чтобы ваши слова не расходились с делом! Здесь оценку нужно предоставлять, а гнать в даль дальнюю", "Есть все основания для отчисления, и если этого не случится, то будут все основания полагать, что имело место взятка", "Не позорьте имя университета - отчислите Анастасию Тарасюк!", "Отчислить. Дворники гораздо культурнее", - пишут в сети.

Скандал с Анастасией Тарасюк

Скандал с Анастасией Тарасюк

Скандал с Анастасией Тарасюк

Как сообщал "Телеграф", буквально сразу же после скандала стало известно, что Анастасия Тарасюк является дочерью скандальной киевской судьи. Несмотря на всеобщее порицание, за Анастасию Константинову "вписался" нардеп Илья Кива. На следующий день Константинова опубликовала видео с извинениями

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 629

Все по теме:

Крым, Скандалы, Баста, КНУ имени Тараса Шевченко, Аннексия Крыма, Анастасия Тарасюк, Анастасия Константинова.
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