Оскорбившая украинцев фанатка Басты из Киева объявила себя патриоткой: новое видео

Анастасия Тарасюк (Константинова), которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским, извинилась за свои слова.

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram.

"Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества, но не была осведомлена о его политических взглядах", - сказала она.

По словам Тарасюк, она не поддерживает аннексию Крыма, хотя буквально днем ранее с использованием нецензурной лексики высказывалась про то, что "Крым уже не наш" и якобы пора с этим смириться.

Слушая видео, возникает ощущение, будто девушка читает с листочка заранее заготовленный текст. Такой вывод можно сделать по тому, что такие речевые обороты крайне не присущи Константиновой, если сравнить эту речь с высказанным ранее.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Анастасия Тарасюк является дочерью скандальной киевской судьи.

Также за Анастасию Константинову заступился нардеп Илья Кива, предложивший юридическую помощь и защиту.