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Дочь судьи после скандала с Крымом и Бастой стала очень популярной (фото)

Дочь судьи после скандала с Крымом и Бастой стала очень популярной (фото)
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф

Количество подписчиков в Instagram у Анастасии Тарасюк (Константиновой), которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским, выросло практически более, чем вдвое, меньше, чем за сутки после ее скандального заявления.

Об этом можно судить по данным на странице дочери судьи в соцсети.

Так, буквально сразу после скандала Тарасюк закрыла свой аккаунт для посторонних. Это было сделано, скорее всего, для того, чтобы никто не мог перезаписывать ее сторис. Вечером в пятницу, 7 мая, у нее было 656 подписчиков.

Анастасия Тарасюк скандал

Уже утром в субботу, 8 мая, их число увеличилось до 1675 человек. На данный момент у нее на странице осталось только видео с извинениями.

Анастасия Тарасюк скандал

Отметим, что буквально сразу же после скандала стало известно, что Анастасия Тарасюк является дочерью скандальной киевской судьи.

Интересно, что за Анастасию Константинову "вписался" нардеп Илья Кива.

Как сообщал "Телеграф", ранее в аналогичный скандал попала 20-летняя украинская блогерша Таисия Маламан, более известная в сети под ником @di.rubens. На коротком ролике девушка стоит на Майдане Независимости в Киеве и из предложенных интервьюером вариантов "Украина или Россия" выбирает последний. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 370

Все по теме:

Крым, Скандалы, Баста, КНУ имени Тараса Шевченко, Аннексия Крыма, Анастасия Тарасюк, Анастасия Константинова.
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