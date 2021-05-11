В Одессе умер депутат "Оппоблока", известный по скандальным публикациям в СМИ

Во вторник, 11 мая, в Одессе скончался 64-летний Александр Адзеленко, бывший депутат областного совета.
Об этом пишет "Думская".
Так, Адзеленко скончался внезапно из-за сердечного приступа.
Как сообщал "Телеграф", ранее на 80-м году жизни умер Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства, депутат Полтавского областного совета 5-ти созывов Александр Коросташов.
Кроме того, 21 марта ушел из жизни известный украинский волонтер, геральдист, общественный деятель, капитан-лейтенант резерва ВМС ВСУ Игорь Мазепа.
А 27 марта на 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко.