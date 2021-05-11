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В Одессе умер депутат "Оппоблока", известный по скандальным публикациям в СМИ

В Одессе умер депутат "Оппоблока", известный по скандальным публикациям в СМИ
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф

Во вторник, 11 мая, в Одессе скончался 64-летний Александр Адзеленко, бывший депутат областного совета.

Об этом пишет "Думская".

Так, Адзеленко скончался внезапно из-за сердечного приступа.

Что известно про Адзеленко

  • Адзеленко был депутатом облсовета седьмого созыва в 2015-2020 годах от «Оппозиционного блока».
  • С марта 2013 года был председателем Березовской райгосадминистрации.
  • Был учредителем и руководителем фермерского хозяйства "Атлант" в Березовском районе.
  • До этого на протяжении многих лет возглавлял Одесское управление государственной пенитенциарной службы и городскую тюрьму.

Как сообщал "Телеграф", ранее на 80-м году жизни умер Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства, депутат Полтавского областного совета 5-ти созывов Александр Коросташов.

Кроме того, 21 марта ушел из жизни известный украинский волонтер, геральдист, общественный деятель, капитан-лейтенант резерва ВМС ВСУ Игорь Мазепа.

А 27 марта на 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Смерти, Оппоблок, Альманах 2021, Александр Адзеленко.
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