В Одессе умер депутат "Оппоблока", известный по скандальным публикациям в СМИ

Во вторник, 11 мая, в Одессе скончался 64-летний Александр Адзеленко, бывший депутат областного совета.

Об этом пишет "Думская".

Так, Адзеленко скончался внезапно из-за сердечного приступа.

Что известно про Адзеленко

Адзеленко был депутатом облсовета седьмого созыва в 2015-2020 годах от «Оппозиционного блока».

С марта 2013 года был председателем Березовской райгосадминистрации.

Был учредителем и руководителем фермерского хозяйства "Атлант" в Березовском районе.

До этого на протяжении многих лет возглавлял Одесское управление государственной пенитенциарной службы и городскую тюрьму.

Как сообщал "Телеграф", ранее на 80-м году жизни умер Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства, депутат Полтавского областного совета 5-ти созывов Александр Коросташов.

Кроме того, 21 марта ушел из жизни известный украинский волонтер, геральдист, общественный деятель, капитан-лейтенант резерва ВМС ВСУ Игорь Мазепа.

А 27 марта на 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко.