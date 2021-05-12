Инфекция "поджигает" мозг: врач рассказал о немыслимом поступке ковид-пациента

Необычный инцидент произошел в коронавирусном отделении больницы им.Мечникова в Днепре: там посреди ночи 41-летний пациент сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения и спрятался в кустах.

Об этом на брифинге рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает местное интернет-издание "gorod.dp.ua".

"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", — отметил Рыженко.

Он рассказал, что сбежавшего пациента – жителя Днепра, - сотрудники больницы и полицейские искали около часа, после чего нашли спрятавшимся в кустах. При побьегемужчина порезал о разбитое стекло голову и руку. Его уговорили вернуться, и в настоящее время он продолжает лечение, аего состояние стабилизируется.

По словам Рыженко, несмотря на то, что общее количество заболевших COVID-19 в регионе сейчас снижается, количество "тяжелых" пациентов возрастает.

По данным СНБО Украины, по состоянию на 12 мая в Днепропетровской области за сутки выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом, 34 больных скончались, 847 человек выздоровели. Всего в регионе официально болеет коронавирусом 17 272 человек.