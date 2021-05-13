В Чернобыле на АЭС заметили рост ядерной активности

С момента накрытия разрушенного реактора на Чернобыльской электростанции ученые зафиксировали рост ядерной активности. При этом рост не превышает норм безопасности.

Об этом 12 мая сообщили в Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

По данным института, после установления "Арки" в течение более 4-х лет наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления топливосодержащих материалов, в одном из подреакторных помещений объекта "Укрытие".

В то же время на сегодня данный показатель не превышает установленные пределы безопасности, которые контролируются системой контроля.

По словам исследователей, на основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, которое будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ. При этом данный рост показателей не превышает допустимую норму.

Напомним, что 5 мая в Чернобыльском радио-экологическом биосферном заповеднике ботаники обнаружили ряд редких растений.