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В Чернобыле на АЭС заметили рост ядерной активности

В Чернобыле на АЭС заметили рост ядерной активности
07:48 Сегодня Телеграф

С момента накрытия разрушенного реактора на Чернобыльской электростанции ученые зафиксировали рост ядерной активности. При этом рост не превышает норм безопасности.

Об этом 12 мая сообщили в Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

В СБУ заявили, что на Чернобыльской АЭС были аварии в 1982 и 1984 годах, но КГБ скрыл данные о них

По данным института, после установления "Арки" в течение более 4-х лет наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления топливосодержащих материалов, в одном из подреакторных помещений объекта "Укрытие".

В то же время на сегодня данный показатель не превышает установленные пределы безопасности, которые контролируются системой контроля. 

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По словам исследователей, на основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, которое будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ. При этом данный рост показателей не превышает допустимую норму.

Напомним, что 5 мая в Чернобыльском радио-экологическом биосферном заповеднике ботаники обнаружили ряд редких растений.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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АЭС, Чернобыль.
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