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Пятница, 14.05.2021
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"Киевтеплоэнерго готовится к визиту прокуратуры": в сети бурно обсуждают потоп в Киеве (видео)

"Киевтеплоэнерго готовится к визиту прокуратуры": в сети бурно обсуждают потоп в Киеве (видео)
14:05 Сегодня Телеграф

В Киеве на улице Пушкинской произошел потоп после порыва трубопровода.

Соответствующее видео порыва опубликовал Сергей Гришин в Facebook.

Судя по кадрам, улица в Шевченковском районе столицы в миг превратилась в улицу итальянской Венеции. Пройти по ней, не обмочив обувь, невозможно. Судя по ролику, и автомобилям приходится несладко.

В сети тут же стали комментировать коммунальное ЧП в столице. Некоторые начали шутить, припомнив недавние обыски в нескольких коммунальных предприятиях, связав потоп с возможными будущими обысками в"КП "Киевтеплоэнерго".

"Значит скоро выйдут коммунальщики на митинг, чтобы подняли тарифы в десять раз", "Венецию напомнило", "КП "Киевтеплоэнерго" готовится к визиту прокуратуры - создает водные преграды, скоро по всему центру города будут", "Сначала ремонтируем асфальт, потом ремонтируем трубы, затем снова ремонтируем асфальт. Зачем платить меньше, когда можно платить больше", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 13 мая, по Киеву прокатилась волна обысков. Так, Киевская прокуратура устроила обыски в КП "Киевский метрополитен". Причиной стало возможное уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумма ущерба может составлять 9 миллионов гривен.  Кроме того, сотрудники прокуратуры и ГУ ГФС Киева нагрянули с обысками на коммунальное предприятие "Киевавтодормост", а также подрядных предприятий. Сумма ущерба может составлять 30 миллионов гривен. Также обыск проходил по месту жительства экс-главы Конституционного суда Украины и лишенного статуса судьи КС Александра Тупицкого.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

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Киев, Видео, Потопы, порывы трубопровода.
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