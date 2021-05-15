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С камерами фотофиксации в Киеве стало меньше... на две аварии с пострадавшими в месяц

С камерами фотофиксации в Киеве стало меньше... на две аварии с пострадавшими в месяц
09:05 Сегодня Телеграф

С 1 июня 2020 года на украинских дорогах в автоматическом режиме начали наказывать нарушителей ПДД, в частности речь идет о контроле за скоростным режимом.

По состоянию на сегодня на территории Украины функционирует 92 комплекса для фиксации нарушений, большинство из них расположено в Киеве и области.

И глава МВД Арсен Аваков и патрульная полиция уверяют, что в первую очередь якобы хотят таким образом не наполнить бюджет, а снизить аварийность и смертность на дорогах. При этом, по данным "Телеграфа", только за первые полгода системы фотофиксации поймали более 1,1 миллиона водителей, нарушивших скорость. Штрафов уплачено более чем на 172 миллиона гривен.

На автомобильных форумах украинские водители (сейчас камеры фотофиксации функционируют в столице, а также на Киевщине, Львовщине и Николаевщине) интересовались, по какому принципу выбирается место, для установления камеры. Масла в огонь добавил отказ властей разрешить езду со скоростью 80 км/час на 17 столичных дорогах (с 1 апреля езда на такой скорости разрешена только на 7 улицах Киева).

Многие задались вопросом, а не хотят ли власти попросту наполнить бюджет из карманов автолюбителей? Ведь обычному водителю, который вечно куда-то опаздывает, будет сложно удержаться от превышения скорости, если он будет ехать по пустому Столичному шоссе или проспекту Победы. Тут то камера и зафиксирует нарушителя.

А что же с аварийностью?

На форуме "Украина 30. Безопасность страны" министр внутренних дел Арсен Аваков гордо отрапортовал, что на 46 взятых под контроль участках количество аварий с пострадавшими снизилось втрое.

Статистика ДТП в Украине

Но все это общие цифры, что же по конкретике? В ответе на запрос "Телеграфа" относительно аварийности на киевских дорогах, в МВД сообщили, что за три первых месяца 2021 года (по сравнению аналогичным периодом прошлого года) аварийность снизилась на 75%! Круто, скажет Арсен Аваков. Действительно хороший результат, если не вникать в цифры.

Статистика ДТП и смертности на дорогах

Как оказалось, на 19 контролируемых камерами участках за три первых месяца 2020 года произошло всего 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек (В текущем году таких аварий две). Тогда почему же не выбрать для наблюдения более аварийные участки? Вопрос скорее риторический. Согласно статистике, с 1 января по 31 марта в Киеве произошло около 350 ДТП с пострадавшими. Получается, что только 2 из 350 произошли на "опасных" и "контролируемых" участках. Стоит уточнить, что речь идет только об авариях с потерпевшими.

Статистика ДТП в Киеве

В дальнейшем МВД планирует активно расширять зоны с фотофиксацией нарушений ПДД (до конца года таких камер будет уже 400, а до 2024 года МВД планирует установить 1,5 тысячи комплексов). Интересно, что на этот раз будет приоритетным при установке новых камер - снижение аварийности или наполнение бюджета?

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Все по теме:

Полиция, МВД, ПДД, Авто, Арсен Аваков, камеры фотофиксации.
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