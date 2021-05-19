На трассе Харьков - Днепр фура столкнулась с рейсовым автобусом (видео)

Неподалеку от Харькова на трассе Харьков-Днепр произошло ДТП: фура столкнулась с рейсовым автобусом.

Об этом 19 мая сообщили в местном Телеграм-канале. Там также поделились видео с места событий.

На кадрах снятых очевидцем на месте инцидента можно заметить, как из-за сильного столкновения автобус отбросило от грузовика на приличное расстояние.

При этом, каких либо данных о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока нет.

Видео и фото с места аварии:

Напомним, что 19 мая, на киевском шоссе на окраине столицы произошло ДТП легковушки с мотоциклом, из-за чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

Ранее 17 мая, на трассе "Киев-Одесса" возле поселка Вита-Почтовая столкнулись сразу пять автомобилей.