Разборки автомобилистов возле СТО в Одессе: появилось видео

Появились подробности разборок со стрельбой в Одессе возле СТО по улице Мясоедовская в среду, 19 мая.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х**вая Одесса", где публикуют видео инцидента.

Как оказалось, инициатором стрельбы стал 40-летний водитель авто, который "подрезал" другую машину, где ехали отец с сыном – 45-ти и 22-х лет.

Те такое нахальство прощать провинившемуся автомобилисту не стали, догнали водителя и учинили сначала словесные разборки, а потом – и на кулаках. В итоге их оппонент сделал в их сторону несколько выстрелов из травмата, попав одному в ногу, другому - в живот.

Как сообщал "Телеграф", появилось видео момента нападения на работников дорожной службы в Киеве в среду, 21 апреля, в результате чего огнестрельное ранение получил один из коммунальщиков.