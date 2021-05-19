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Среда, 19.05.2021
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Разборки автомобилистов возле СТО в Одессе: появилось видео
Разборки автомобилистов возле СТО в Одессе: появилось видео
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Разборки автомобилистов возле СТО в Одессе: появилось видео

Разборки автомобилистов возле СТО в Одессе: появилось видео
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Появились подробности разборок со стрельбой в Одессе возле СТО по улице Мясоедовская в среду, 19 мая.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х**вая Одесса", где публикуют видео инцидента.

Как оказалось, инициатором стрельбы стал 40-летний водитель авто, который "подрезал" другую машину, где ехали отец с сыном – 45-ти и 22-х лет.

Те такое нахальство прощать провинившемуся автомобилисту не стали, догнали водителя и учинили сначала словесные разборки, а потом – и на кулаках. В итоге их оппонент  сделал в их сторону несколько выстрелов из травмата, попав одному в ногу, другому - в живот.

Как сообщал "Телеграф", появилось видео момента нападения на работников дорожной службы в Киеве в среду, 21 апреля, в результате чего огнестрельное ранение получил один из коммунальщиков.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 342

Все по теме:

Одесса, Стрельба, Видео, драки, Автомобилисты.
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