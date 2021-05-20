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Четверг, 20.05.2021
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У Авакова объявили о задержании влиятельных "воров в законе" (фото)

У Авакова объявили о задержании влиятельных "воров в законе" (фото)
09:44 Сегодня Телеграф

Полицейские пресекли деятельность "воров в законе" в Украине под прозвищами "Лаша Сван" и "Умка".

Об этом 20 мая в своем Фейсбуке сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, задержанные с помощью своих связей контролировали криминалитет в Украине и приводили к возникновению новых угроз для жизни граждан.

Сотрудники Департамента расследований и следователи ГСУ более года следили и собирали доказательства работы "воров в законе".

Уже установлено, что "Умка", выбран в 2014 году, а "Лаша Сван" с 1995-го. Они контролировали сразу несколько областей: Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и часть Западного региона.

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19 мая полицейские задержали "воров в законе": "Умка" пытался покинуть страну, но был пойман в аэропорту Днепра, а "Лаша Сван" был в отеле.

Фото с места событий:

По информации Страна.ua, наиболее известный из них "Умка" (Сергей Олейник) -" глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана". Утверждается, что мужчина "на короткой ноге" с Игорем Коломойским, также имеет совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским. 

Видео с обысков дома Олейника:

Напомним, что 17 мая на Кировоградщине сотрудники СБУ прекратили работу преступной группы, которая занималась изготовлением и продажей нефтепродуктов сомнительного качества без разрешения.

14 мая СНБО приняло санкции против более 500 "воров в законе" и более 100 криминальных авторитетов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вор.
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