У Авакова объявили о задержании влиятельных "воров в законе" (фото)

Полицейские пресекли деятельность "воров в законе" в Украине под прозвищами "Лаша Сван" и "Умка".

Об этом 20 мая в своем Фейсбуке сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, задержанные с помощью своих связей контролировали криминалитет в Украине и приводили к возникновению новых угроз для жизни граждан.

Сотрудники Департамента расследований и следователи ГСУ более года следили и собирали доказательства работы "воров в законе".

Уже установлено, что "Умка", выбран в 2014 году, а "Лаша Сван" с 1995-го. Они контролировали сразу несколько областей: Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и часть Западного региона.

19 мая полицейские задержали "воров в законе": "Умка" пытался покинуть страну, но был пойман в аэропорту Днепра, а "Лаша Сван" был в отеле.

Фото с места событий:

По информации Страна.ua, наиболее известный из них "Умка" (Сергей Олейник) -" глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана". Утверждается, что мужчина "на короткой ноге" с Игорем Коломойским, также имеет совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским.

Видео с обысков дома Олейника:

Напомним, что 17 мая на Кировоградщине сотрудники СБУ прекратили работу преступной группы, которая занималась изготовлением и продажей нефтепродуктов сомнительного качества без разрешения.



14 мая СНБО приняло санкции против более 500 "воров в законе" и более 100 криминальных авторитетов.