Папа "прошляпил" ребенка, а наказали - маму: соцсети шокировала несправедливость в Киеве

Не "криминальное" сообщение полиции Киева за 19 мая о 8-летнем мальчике, который потерялся в столичной подземке, был обнаружен полицейским, а затем в целости и сохранности передан маме, только за первых 5 часов с момента публикации получило полтысячи комментариев. Вчера днем количество комментариев превысило полторы тысячи.

А суть-то происшествия проста: "Женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама пошла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Правоохранители вернули мальчика маме. Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с матерью мальчика и предупредили о том, что нужно быть внимательной и следить за детьми. В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Но это тот случай, когда чтение комментариев к полицейской сводке забавляет. Порой они там словно со страничек покойного Михаила Жванецкого. От прикольных: "А батя что, котик и у него лапки?" до непечатных: "Вы там что - ***нулись все?".

"Какой у матери умысел был? Какая неосторожность? Никакой... Она с отцом оставила ребенка в квартире. Возможно, отец нетрезвый был, но об этом ни слова".

"Мать оставила ребенка с ОТЦОМ. Не одного, не на старшего ребенка, а на взрослого мужчину! В чем ее вина? Эй, где парни из "Отец имеет право"? Здесь права отца нарушают. В частности, лишили права на получение протокола и проведение профилактической беседы за ненадлежащий уход за ребенком".

"Отец - это как еще один ребенок".

"А отец, на которого оставили ребенка, это предмет интерьера в этой семье?".

"Беседа и протокол - с отцом! У матери 2 ребенка, а не 3!".

"Ребенка оставили с отцом, а выгребает все равно мать. Класс, так держать".

"А отец у ребенка чисто в декоративных целях существует? Если отец НЕ уследил, почему беседу проводят с матерью?"

"Вы протокол составляли, не приходя в сознание? То есть, за ребенка только мать отвечает? Отец выполнил свои обязательства перед ребенком в момент его зачатия?".

"То есть, батя провтыкал ребенка, а по шапке - маме?".

"А за сексизм на патрульного протокол будет? При чем тут вообще мать, если ребенок остался с отцом? 21 век, вы в курсе?".

"Это как? Может, на матерей электронный браслет надеть, чтоб из дому не выпускать.

Пожалуйста, разъясните доступно, почему отец не упоминается в части о наказании/проведенной работе. Мама - раб, крепостной, собака на цепи? Не может выйти, оставив детей с родным отцом?".

"Телеграф" знает ответ на эти вопросы!

"Протокол составлен на маму в связи с тем, что именно она пришла в отделение полиции и принесла соответствующие документы, подтверждающие, что данный мальчик является ее сыном, – пояснил суть формальности начальник отдела превенции управления полиции в метрополитене подполковник Александр Киричук. – За ребенком пришла мама, потому с ней была проведена беседа по исполнению родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей, и составлен административный протокол по ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дело в том, что у нас законодатель не определил степень вины конкретно кого-то одного из родителей, если с ребенком что-то случается. А отвечает один из родителей. Пришла за ребенком мама – составили протокол на маму. Пришел бы папа – составили б протокол на папу".

Остается предложить мамам делиться хлопотами и заботами о детях со своими супругами, отцами несовершеннолетних, чтобы не давать повода для веселых и язвительных комментариев.