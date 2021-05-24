Вывезли даже мебель: в Киеве закрылся офис "Слуги народа" (фото)

В Киеве по непонятным причинам закрылся офис "Слуги народа".

Об этом сообщил журналист Евгений Куксин в своем телеграм-канале.

"Сначала со здания исчезла вывеска "Зе пространство", а сегодня зафиксировал, что с самого "пространства" вывезена вся мебель", - написал он.

О причинах случившегося поразмышляли и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 14 мая, распорядился проверить, кто пользуется государственным жильем в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Теперь же стало известно, что там проживают около двух сотен действующих и бывших чиновников времен беглого президента Виктора Януковича.

При этом, некоторым из них аренда элитного жилья обходится в сущие копейки.