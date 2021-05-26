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Спустя четыре года судов в Харькове изменили статус русского языка: подробности

Спустя четыре года судов в Харькове изменили статус русского языка: подробности
13:50 Сегодня Телеграф горсовет Харькова

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск местной прокуратуры о признании противоправным и недействительным решения городского совета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.

Об этом говорится в решении судьи Анастасии Мороко от 18 мая, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений во вторник, 24 мая.

"Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении.

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Данное решение может быть обжаловано в течение 30 дней, при этом решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если таковая не была подана.

Также суд обязал мэрию Харькова официально обнародовать это решение после его вступления в законную силу.

суд_решение_скриншот

Как сообщалось, в Черноморске преподаватель колледжа назвал украинский "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов".

Уже спустя два дня его заставили пожалеть о своих словах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 317

Все по теме:

Харьков, Суд, Русский язык, Статус, Отмена, Региональный.
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