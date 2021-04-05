"В Украине есть украинский русский язык": Мендель вновь отличилась резонансным заявлением в прямом эфире

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель снова привлекла интерес к своей персоне. Ажиотаж вызвали ее размышления об украинском и русском языках на телеканале "Дом", где у спикера есть собственная передача "Взгляд с Банковой".

На этот раз Мендель, отвечая на вопрос жителя временно оккупированной Макеевки о репрессиях против русскоязычных украинцев, заявила о существовании "украинского русского" языка.

"Украинский русский язык - это часть культурного разнообразия нашей страны", - уточнила спикер.

Выступление Мендель прокомментировал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. По его мнению, вместо переживаний об украинском русском, украинские власти должны думать о защите украинского языка в России, Польше и Румынии. Кроме того, закон о языке предусматривает постепенную украинизацию нации, а не резкий переход на него всего населения.

Напомним, Юлия Мендель уже "отличилась" в информационном поле, прервав выступление президента Литвы Гитанаса Науседы.