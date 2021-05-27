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Под Киевом ребенку удали сразу 12 зубов, мама обвиняет врачей

Под Киевом ребенку удали сразу 12 зубов, мама обвиняет врачей
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В Киевской области стоматологи сразу удалили ребенку 12 молочных зубов.

В Ирпене мама привела 9-летнюю Нику в частную зубную клинику удалить один молочный зуб, а в итоге девочка лишилась сразу 12.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Врачи обещали удалить один зуб под общим наркозом, но после осмотра предложили убрать еще два. Мать поставила на договоре подпись, но не обратила внимание, что графа о количестве зубов пропущена.

После чего ребенка ввели в наркоз и начали операцию. Маме предложили удалить сразу все молочные зубы у девочки, но она отказалась и вышла из кабинета, чтобы по телефону проконсультироваться с другим врачом. Когда она вернулась и потребовала остановить операцию, было уже поздно. Ребенку удалили сразу 12 молочных зубов и выдали маме счет – на 13 тысяч гривен.

В клинике утверждают, что мама знала об удалении всех 12 зубов, так как перед этим ей предлагали их не удалять, а вылечить. Кроме того, врачи считают, что помогли девочке, потому что со временем они бы мешали росту постоянных зубов.

После такого инцидента родители подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику, наняли адвоката и подготовили жалобу в Министерство здравоохранения.

Стоит напомнить, что в феврале в Ровно разгорелся скандал в одной из детских стоматологических клиник, врача-частника Инну Кравчук, обвиняют в избиении детей вовремя обслуживания в личном кабинете

Женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. В общей сложности заявления об избиениях написали родители пятерых детей.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Киевская область, Ирпень, Стоматологи.
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