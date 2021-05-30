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Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым

Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
08:57 Сегодня Телеграф

Несмотря на то, что возможность полетов авиакомпании "Белавиа" в Крым не обсуждалась во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, они всех будут отменены.

Об этом 29 мая сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, такого рода вопрос нужно задавать белорусской авиакомпании, поскольку она не принадлежит РФ.

В свою очередь, о том, что "Белавиа" прекращает авиасообщение с Крымом, 29 мая в эфире программы "Соловьев LIVE" на YouTube сообщил гендиректор предприятия Игорь Чергинец.

По его словам, для старта полетов должно сперва появиться политическое признание Крыма как части РФ. Он также напомнил, что самолеты периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины.

Напомним, что ранее эксперт пояснил, почему президенту РФ Владимиру Путину выгодно нынешнее положение незаконного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Крым.
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