Как работает центр массовой вакцинации во Львове: появился фоторепортаж со стадиона

Массовая вакцинация, начавшаяся в ряде городов Украины в субботу, 29 мая, во Львове проходила на большом стадионе, построенном к "Евро-2012", - "Арена Львов".

Об этом пишет в понедельник, 31 мая, агентство УНИАН.

Власти решили проводить массовую вакцинацию именно на этой локации ввиду достаточно больших размеров: площадь его помещений занимает тысячи квадратных метров.

При этом, хоть стадион и расположен на окраине Львова и добраться туда без автомобиля достаточно непросто, желающих привиться в эти выходные было достаточно. При этом власти запустили специальный бесплатный автобус, который выполняет несколько рейсов в день, каждый час - с площади Петрушевича и в обратном направлении.

На входе на стадион и по совместительству центр вакцинации стоит охрана, которая проверяет, на какое время записаны желающие вакцинироваться, сверяет по списку и пропускает. Рядом дежурит бригада "скорой помощи" - на всякий случай. При входе еще один охранник измеряет температуру.

Внутри холл стадиона разделен на специальные зоны, в самом зале звучит спокойная музыка: "Медики говорят, что это тоже такой психологический момент - мол, человек расслабляется и перестает бояться".

Далее врач снова сверяет списки, осматривает потенциальных кандидатов на прививки, меряет давление, расспрашивает и просит заполнить анкету-согласие.

За другими столиками специалисты сверяют данные, проверяют, есть ли декларация с семейным врачом (если нет, то подписать ее можно прямо на месте).

Для вакцинации оснащены две кабинки, в которых работают две специально обученные бригады медиков (врачи львовских поликлиник). В каждой - стол, умывальник, диван и стулья. Выход из кабинок с противоположной стороны - в зону ожидания, в которой после прививки пациент должен полчаса подождать, не возникнет реакции организма на вакцину.

В первые два дня работы Центра вакцинации во Львове вакцинировали 1041 человека, среди которых представители львовского ИТ-кластера и лица старше 60 лет, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Всего же в приложении зарегистрировали более 20 тысяч жителей области.

Прививки делают китайской вакциной CoronaVac. Накануне всех людей, зарегистрированных в "Дії", обзванивали и каждого записывали на определенное время, чтобы не возникало очередей.

Прививаться в Центре можно будет в каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. Прежде всего, такой график сделан для людей, которые в будние дни по определенным причинам не могут вакцинироваться в поликлинике.

Довольны стартом проекта и львовские чиновники.

"Целью открытия Центра вакцинации населения является проведение прививки сейчас и в будущем, создание своевременного доступа к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины. Учитывая действующие нормативно-правовые документы, ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов. Весь процесс проходит с соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.)", - отметил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

При этом во Львовском городском совете говорят, что уже со следующего недели, при наличии дополнительной вакцины, готовы разворачивать такие центры в каждом районе города - торговых центрах и специально оборудованных местах в разных районах города.

Как сообщалось, после открытия Центры массовой вакцинации от коронавируса в Киеве на входе образовались очереди.