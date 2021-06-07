Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве

В понедельник, 7 июня, в Киеве, на перекрестке улиц Кудряшова и Василия Липковского, произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция в Facebook.

Так, в указанном месте столкнулись автомобили Ford и ВАЗ. Удар был такой силы, что из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Мужчину госпитализировали медики.

На видео момента столкновения видно, что ВАЗ разнесло за секунду – только "щепки" полетели в разные стороны. Машины ударом разбросало в разные стороны. ВАЗ превратился в груду металлолома.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь на 6 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП: столкнулись сразу три машины.

Также в сети опубликовали видеозапись момента ДТП с опрокидыванием автомобиля, произошедшего в Киеве на Бориспольской трассе в ночь на субботу, 5 июня, в которой возлагали вину на якобы "ночного гонщика".

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"