Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве

Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф

В понедельник, 7 июня, в Киеве, на перекрестке улиц Кудряшова и Василия Липковского, произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция в Facebook.

Так, в указанном месте столкнулись автомобили Ford и ВАЗ. Удар был такой силы, что из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Мужчину госпитализировали медики.

На видео момента столкновения видно, что ВАЗ разнесло за секунду – только "щепки" полетели в разные стороны. Машины ударом разбросало в разные стороны. ВАЗ превратился в груду металлолома.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь на 6 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП: столкнулись сразу три машины.

Также в сети опубликовали видеозапись момента ДТП с опрокидыванием автомобиля, произошедшего в Киеве на Бориспольской трассе в ночь на субботу, 5 июня, в которой возлагали вину на якобы "ночного гонщика".

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Киев, ДТП, Видео, Пострадавшие, Фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
04 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
05 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вслед за Притулой из &quot;Голоса&quot; вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
Вслед за Притулой из "Голоса" вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве
Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь