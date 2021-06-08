Злой рок настиг в отпуске: в Днепре после аварии погиб молодой боец ООС

Во вторник, 8 июня, в Днепре, в реанимационном отделении больницы им. Мечникова, скончался молодой боец ВСУ.

Об этом сообщается на странице 1 отдельной танковой Северской бригады.

"…после полученных тяжелых травм в результате ДТП, перестало биться сердце защитника Украины, старшего солдата Лаптинова Виктора Леонидовича", - говорится в сообщении.

Молодому военному было 20 лет, но он уже был старшим механиком-водителем танка.

"Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования семье Виктора - маме и сестре, которые остались одни", - добавляют в бригаде.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 15 мая, стало известно о смерти 38-летней Ольги Гранецкой, снайпера ВСУ, сестры известной украинской писательницы Виктории Гранецкой-Стафийчук. Военная умерла от онкологии.