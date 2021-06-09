Харьков второй день подряд накрывает крупным градом (видео)

Как и прогнозировали синоптики, в среду, 9 июня, по всей территории Украины возможны ливни с грозами, градом и шквалами. Харьков в этом плане не стал исключением.

Об этом можно судить по видео, опубликованным в YouTube и в Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)".

На кадрах видно, как дождь стоит в Харькове стеной.

Видимость не превышает нескольких метров.

Смотря видео, создается ощущение, будто за окном идет не дождь, а падает снег.

Отметим, что дождь в Харькове идет уже второй день подряд. Но, как сообщал "Телеграф", непогода не помешала коммунальщикам в Харькове класть асфальт, причем прямо в воду, уровень которой в некоторых местах достигал щиколотки.

А в Киеве, на Дарнице, 8 июня разбушевался настоящий ураган с дождем, штормом и градом.