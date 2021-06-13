Противовоздушная оборона боевиков: когда дрон ВСУ не смогли сбить камнем и бросились убегать (видео)

Противовоздушная оборона российских наемников на Донбассе состоит из обычных палок, камней и советских флагов.

Сообщает Телеграм-канал "Останній Блокпост".

Паблик публикует видео полета дрона ВСУ и реакцию на него боевиков. Беспилотнику удалось заснять позиции противников. На одной позиции оккупант попытался нанести поражение БПЛА камнем, а на другой наемник бросился бежать, теряя по дороге свои вещи.

Так же заметно, что позиции оккупантов "укреплены" обычными палками и "украшены" советским флагом.

Напомним, в сети появилось видео кладбища в городе Харцызк, где похоронены десятки боевиков группировки "ДНР".