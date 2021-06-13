"Это апокалипсис": грозовые тучи над Одессой попали на эпичные фото

Погода продолжает "радовать" украинцев обильными дождями и ливнями и, похоже, что новая гроза надвигается на Одессу.

Пользователи сети поделились снимками и видео "апокалиптического" неба над городом. Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"Тучи над городом сейчас", - сказано в сообщении.

В комментариях к записи пользователи поделились своими мыслями о происходящем.

Впрочем, некоторые из них предположили, что фотографии намерено отредактированы, чтобы тучи выглядели темнее.

Как сообщалось ранее, в селе Широком смерч повредил несколько десятков домов, а до этого смерч повредил автомобиль под Мариуполем.

Также сообщалось, что в Мелитополе из-за дождей рухнул бетонный забор, из-за чего едва не погибла местная жительница.