Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
Байдена насмешили слова Путина про отношения России и США (видео)
Байдена насмешили слова Путина про отношения России и США (видео)

"Это апокалипсис": грозовые тучи над Одессой попали на эпичные фото

"Это апокалипсис": грозовые тучи над Одессой попали на эпичные фото
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф

Погода продолжает "радовать" украинцев обильными дождями и ливнями и, похоже, что новая гроза надвигается на Одессу. 

Пользователи сети поделились снимками и видео "апокалиптического" неба над городом. Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"Тучи над городом сейчас", - сказано в сообщении. 

В комментариях к записи пользователи поделились своими мыслями о происходящем.

Впрочем, некоторые из них предположили, что фотографии намерено отредактированы, чтобы тучи выглядели темнее.

Как сообщалось ранее, в селе Широком смерч повредил несколько десятков домов, а до этого смерч повредил автомобиль под Мариуполем

Также сообщалось, что в Мелитополе из-за дождей рухнул бетонный забор, из-за чего едва не погибла местная жительница. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 296

Все по теме:

Одесса, Погода, Дожди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились
02 Без отца остались четверо детей: в сети рассказали о погибшем в аварии с такси мотоциклисте
03 Избивавший девочек подросток побывал в полиции и записал новое видео
04 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
05 Оккупанты признали провал с добычей воды для Крыма из Азовского моря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие
Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие
Лидеры G7 требуют от России оставить Украину в покое
Лидеры G7 требуют от России оставить Украину в покое
Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о &quot;красных линиях&quot;
Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о "красных линиях"
Звезда &quot;Голодных игр&quot; впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)
Звезда "Голодных игр" впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь