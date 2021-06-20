Боевики обстреляли Авдеевку из пулеметов, пострадал мирный житель

В районе ООС за сутки боевики 7 раз нарушили "тишину".
Об этом 20 июня сообщили в Фейсбуке ООС.
Оккупанты обстреляли Авдеевку в результате чего местный житель получил пулевое ранение. Ему оказали необходимую помощь и доставили в больницу.
Также были фиксированы обстрелы:
Напомним, как 19 июня бывший т.н. "министр обороны" боевиков рассказал, что на самом деле из себя представляют т.н. "республики" на оккупированных территориях Донбасса.
16 июня, в зоне ООС на Донбассе погиб житель Львовской области Роман Андреевич Галуха, военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады.
14 июня, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе.