Боевики обстреляли Авдеевку из пулеметов, пострадал мирный житель

В районе ООС за сутки боевики 7 раз нарушили "тишину".

Об этом 20 июня сообщили в Фейсбуке ООС.

Оккупанты обстреляли Авдеевку в результате чего местный житель получил пулевое ранение. Ему оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

Также были фиксированы обстрелы:

под Луганским,

вблизи Авдеевки,

неподалеку от н.п. Новотошковское,

вблизи населенного пункта Воды.

Напомним, как 19 июня бывший т.н. "министр обороны" боевиков рассказал, что на самом деле из себя представляют т.н. "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

16 июня, в зоне ООС на Донбассе погиб житель Львовской области Роман Андреевич Галуха, военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады.

14 июня, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе.