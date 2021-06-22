Кошмар водителей: как выглядит худшая дорога Украины, забравшая Кузьму (видео)

Злополучная трасса Александрия-Кривой Рог (Днепропетровская обл.) по состоянию на июнь 2021 года представляет собой сплошную полосу препятствий, преодолеть которую для автомобилей, как легковых, так и грузовых, и их водителей является тем еще испытанием. Однако ни программа президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство", ни местные власти на это никак не реагируют.

Об этом сообщают во вторник, 22 июня, в своем сюжете журналисты программы "Стоп корупції"

"Об автодороге, унесшей жизни Андрея Кузьменко (лидер группы "Скрябин") и многих других. Дорогу, которая мерещится водителям в самых страшных кошмарах, ведь 13 км они преодолевают здесь не менее часа, объезжая огромные ямы", - пишут журналисты в превью к видеосюжету, опубликованном на странице в соцсети Facebook.

При этом местные власти подчеркивают, что не получали обращения граждан по ремонту.

Как сообщалось, 20 июня в Житомире во время ремонта дороги под землю провалился грузовик.

Ранее, 10 июня, в Харькове и Изюме сильный ливень буквально смыл асфальт.