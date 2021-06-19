Евробонды "Укравтодора": историческое достижение, рыночная сделка или новая дыра в бюджете?

Евробонды "Укравтодора": историческое достижение, рыночная сделка или очередная потеря для бюджета?

Вокруг размещения "Укравтодором" еврооблигаций на сумму 700 миллионов долларов США разгорелась настоящая баталия между чиновниками, их оппонентами в оппозиции и экспертами. С точки зрения одних – это "историческая победа", других – типичная "зрада".

"Телеграф" с помощью экспертов разбирался как же следует относиться к этому событию.

Историческое достижение "Укравтодора"?

Начало прениям положил пост в соцсети Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"У страны сегодня две победы – в матче с Северной Македонией и на международных финансовых рынках. Укравтодор впервые в Украине под государственные гарантии выпустил еврооблигации на Лондонской бирже", – сообщил чиновник.

По словам Кубракова, облигации "Большого строительства" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США – 6,25% на общую сумму в 700 млн. дол. США, хотя заявок со стороны покупателей набралось на 2,4 млрд.

Министра поддержал президент Владимир Зеленский, разместивший твит на собственной странице в Твитере, назвав это "историческим событием", а процентную ставку в 6,25% – "одной из самых низких в истории евробондов".

"Это демонстрирует доверие международных инвесторов и способствует развитию успешной Украины", – резюмировал глава государства.

Министра и президента поддержал экс-нардеп и журналист Мустафа Найем, заявив, что так выгодно Украина не размещала евробонды никогда и это – личная заслуга министра Александра Кубракова.

В целом личная заслуга министра в займе выглядит странно, ведь выпуск евробондов гарантируется государством на всю сумму.

Против такой трактовки вопроса резко выступил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявивший, что новость говорит скорее о провале финансирования Дорожного фонда и ради продолжения работ "Укравтодору" приходится влезать в долги.

"Если в 2020 году платежи из Дорожного фонда по обслуживанию долгов прошлых лет, со времен Януковича, составили около 5 млрд грн, то в 2021 году они уже выросли до 10 млрд грн. А в 2022 году уже можно ожидать увеличения таких выплат до 20 млрд грн в год и больше", – приводит статистику Омелян.

Тем не менее экс-министр заявил, что брать кредиты под строительство инфраструктуры –правильное решение, но не удержался и отпустил ряд шпилек в пользу нынешнего главы ведомства, отметив, что важно знать, как эти деньги будут потрачены и добавил, что низкая процентная ставка – просто "удачная внешняя конъюнктура и супердешевые деньги в мире".

Экспертное мнение по поводу оказалось очень полярным – от констатации рыночных условий сделки, до резкой критики.

"Безграмотно, безответственно, открытый грабеж" – оппоненты не жалеют черных красок

Наиболее агрессивной критикой отличился, пожалуй, журналист Сергей Лямец, назвав заем безответственным и безграмотным, поскольку кредит был взят в долларах, в то время как доходы "Укравтодор" получает в гривне. То есть, он зависим от курсовых колебаний на валютном рынке. Заем в долларах имел бы смысл для погашения другого валютного займа в виде кредита или евробондов, но подобных долго у "Укравтодора" нет, считает журналист.

"Гасить этот долг придётся бюджету Украины. Автодор не имеет никаких доходов! Он потребляет бюджетные и заёмные деньги. А значит, сегодня дятлы увеличили госдолг ещё на $700 млн. Это не образная фигура речи. Выдана госгарантия. И она сработает. Кстати, Натали Яресько уже платила из бюджета за Автодор. Она реструктуризировала валютные долги Автодора и выпустила под них евробонды. Так будет и в этот раз", – резюмировал Лямец.

"Открытым грабежом" назвал данную сделку директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"ЭТО УЖЕ ОТКРЫТЫЙ ГРАБЕЖ! Евробонды "Укравтодора" серии "Большая стройка" на этой неделе были размещены на астрономическую сумму в 700 млн долл. США под 6,25% годовых на 7 лет!! Самое главное – облигации выпущены под государственные гарантии, т.е. под деньги украинских налогоплательщиков. И снова трёп: ставку в 6,25% министр Кубраков назвал исторически низкой на фоне предыдущих размещений украинских еврооблигаций в долларах США под госгарантии", – написал экономист.

В качестве примера экономист привел доходность пятилетних греческих гособлигаций, в текущем году опустившуюся ниже нуля. Он подчеркнул, что за "привилегию" дать деньги стране-банкроту с госдолгом в 180% национального ВВП, нужно еще и самим приплатить, в то время как Украина платит за государственные ОВГЗ в среднем 3,8% в долларах и гарантирует евробонды "Укравтодора" под 6,25%.

Зачем государство дает гарантию, а не занимает само под 4%?

"Если Укравтодору дали кредит в 700 млн долларов под 6.25% в долларах, то государство Украина просто обязано взять Евробонды миллиарда на два в ввро под 3-4% годовых и не вспоминать больше ужас в лице с МВФ с бесконечными переговорами и условиями", – рассуждает в Facebook экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

Как объяснил эксперт "Телеграфу", выдача государством гарантий юридическому лицу сейчас выглядит как минимум странно.

"Осенью Украине предстоит погасить около 2 млрд. долл. евробондов и около 1 млрд. долл. процентов по кредитам. Итого порядка 3 млрд долларов. Если под госгарантии можно выпустить еврооблигации, то почему государство Украина не может выпустить собственные евробонды на сумму 2 млрд евро под 4% – это вполне реально. Таким образом мы сможем избавиться от назойливой опеки МВФ, заинтересованного не столько в кредитовании и прибыли, сколько в постоянных переговорах с ними и выполнении их условий, ставящих украинскую экономику под внешний контроль", – говорит о неправильной стратегии государства на внешних финансовых рынках собеседник "Телеграфа".

Обычная рыночная сделка

Экономический эксперт Александр Охрименко вовсе не видит причин для ажиотажа вокруг размещения "Укравтодором" своих еврооблигаций.

"6,25% – это нормальная, рыночная, справедливая цена подобной сделки на мировом финансовом рынке. Каждая страна имеет свой персональный рейтинг надежности, рассчитываемой на основе множества факторов, в итоге он трансформируется в "процент риска" который закладывается в доходность облигаций и плюсуется с рыночной "ценой денег" на рынке. Для Украины сегодня "цена риска" – 5%. Кстати, два года назад это были 6%. Цена денег на мировом финансовом рынке сегодня примерно 1,3-1,5%, то есть 6,25% "Укравтодора" – это не "победа" и не "зрада", а просто нормальная рыночная сделка. Другое дело, что заем "Укравтодор" может и не вернуть и его придется отдавать государству, как уже бывало не раз", – резюмирует Охрименко.

Прежде чем брать кредит, нужно победить дорожную коррупцию

Свое видение проблемы и у эксперта по вопросам инфраструктуры Украиснкого института будущего, основателя ГО "Инфраструктурный Совет" Владимира Шульмейстера.

"Кредит обычно берет физическое или юридическое лицо под некое обеспечение. В случае с "Укравтодором" – это Дорожный фонд будущих лет. Таким образом в будущем из средств Дорожного фонда будут изымать средства на погашение займа и процентов по нему. Это несомненно выгодно кредиторам – они получают страховку займа в виде Дорожного фонда и могут несколько снизить процентную ставку по евробондам, что, возможно, и произошло", – говорит об условиях займа эксперт.

Однако, по словам собеседника "Телеграфа", куда сильнее его беспокоят перспективы эффективности использования и этого и подобных ему займов при инвестициях в инфраструктуру.

"Работы в инфраструктуре сегодня – это "картели", не позволяющие строить/ремонтировать по рыночным условиям, отсутствие должного контроля за качеством и ответственностью подрядчика, практическая незащищенность дорог от перегруза фур, что делает ремонт дорог частым, дорогим и бесконечным. Поэтому пока не будут выполнены эти пункты – вкладывать деньги в дороги нельзя – ни текущего дорожного фонда, ни тем более будущего, что сейчас мы и наблюдаем", – резюмирует Владимир Шульмейстер.