В Киеве попрощались с украинским блогером Горьким Луком (фото)

Во вторник, 22 июня, в Киеве, на Майдане независимости, прошла церемония прощания с известным с военным парамедиком, волонтером и политблогером Святославом Волковым, более известным как Gorky Look - Горький Лук.

В этот день проститься с блогером пришли более 100 человек. Провести в последний путь Волкова собрались друзья, медики "Госпитальеры" и читатели блога. Панихиду провел священник греко-католической церкви.

В сети поделились впечатлениями о Волкове, который теперь оказался в лучшем из миров.

"Попрощались со Святослав Носов на Майдане. Людей было немало, но могло быть и больше. Хотел что-то написать, но не пишется. Просто больно и горько. Ты в лучшем из миров, Горький Лук! Прощай", - написал в Facebook Борислав Береза.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 18 июня, в Киеве в последний путь проводили украинского хореографа, бессменного судью проекта "Танці з зірками" Григория Николаевича Чапкиса, который умер в воскресенье, 13 июня, на 92-м году жизни.