Спасатели прекратили поиски семьи на Киевском море: что произошло (фото)

В четверг, 24 июня, спасатели нашли тело мужчины, которого искали четверо суток в акватории Киевского водохранилища. Он пропал вместе со своей супругой и двумя дочерьми после купания на надувных матрацах 20 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Поиски мужчины длились четверо суток. Около 14:30 в акватории Киевского водохранилища, неподалеку от села Лебедевка Вышгородского района, местные жители нашли тело 36-летнего мужчины.

Напомним, что в этой трагедии выжила лишь супруга мужчины. 5-летний ребенок утонул в воде. Девочку достали из воды и медики на протяжении часа пытались ее реанимировать, но она скончалась. В среду, 23 июня, удалось отыскать и тело 10-летней малышки. Труп школьницы нашли на расстоянии более 10 километров от места исчезновения вблизи села Козаровичи.

Как сообщал "Телеграф", ранее в курортной Кирилловке (Запорожская область) катер с туристами едва не унесло в открытое море. На борту катера в момент ЧП находились 14 туристов, в том числе и трое детей.

Также в курортной Кирилловке в четверг, 24 июня, полицейские спасли троих детей, которых на надувном матрасе начало уносить в открытое море.