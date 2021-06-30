Вода в Крым не поступает: у Зеленского рассказали о строительстве дамбы на Северо-Крымском канале

Одна из дамб, предназначенная для перекрытия подачи воды в аннексированный Крым по Северо-Крымскому каналу на 107 км, готова на 80%.

Об этом в среду, 30 июня сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга по итогам двухлетней работы Представительства президента Украины в АРК и Севастополе.

"Мы были там недавно, будем еще на следующей неделе. Ничего там не прорвало, вода в Крым не течет. Вопрос в том, что капитальная дамба на 107 километре готова на 80%, 20% не достроено, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования", - отметил он.

В то же время, по его словам, на данный момент этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым.

"Если вдруг что-то произойдет с дамбой на 91-м километре, дамба на 107 км выполнит свою работу", – сказал Кориневич.

Постоянный представитель подчеркнул, что подача воды в Крым будет возможна только после освобождения Крыма от российской аннексии, так как это закреплено в стратегии по деоккупации полуострова.

Как сообщал "Телеграф", Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года Крым снабжался водой, передадут Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Его используют для нужд аграриев Херсонской области.