"Развлекуха за 10 грн": в Днепре у маршрутки прямо на ходу отлетело колесо (видео)

В Днепре на проспекте Гагарина у маршрутки на ходу отвалилось колесо.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Ху**ый Днепр".

"Кстати, давно не было отлетающих колёс у маршруток. Сегодня на Гагарина 87А исправила эту ситуацию. Развлекуха за 10 грн", - сказано в подписи к видео.

На кратком видео заметно, что автобус наклонился на левую сторону, а само колесо валяется неподалеку. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, в Днепре пассажир маршрутки набросился с кулаками на водителя за то, что тот обратился к нему на "ты".

А в Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми. К счастью никто не пострадал, однако само транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

Неприятный инцидент случился на днях и в Киеве, там маршрутка врезалась в бетонную осветительную опору из-за чего пять человек получили травмы.