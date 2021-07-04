С фейерверком и музыкой: во Львове на мемориале Небесной сотни блогерша отпраздновала свое 18-летие (видео)

Во Львове девушка решила отпраздновать свое 18-летие на мемориале Героям Небесной Сотни.

Как сообщает Varta1, свое совершеннолетие львовянка отметила с российской музыкой и фейерверком и похвасталась празднованием в Stories в соцсети Instagram.

В профиле отмечено, что она является блогером, мейкером и фотографом.

В празднике участвовали несколько девушек. Они танцевали под российскую музыку и фотографировались прямо на мемориале. Девушки употребляли алкоголь и зажгли масштабный фейерверк.

Сейчас скандальное видео на странице девушки уже недоступно.

Под видео в YouTube появились комментарии, мнение пользователей разделилось: одни поздравляют девушку с совершеннолетием и отмечают, что она "норм затусила", другие считают такие действия противозаконными и спрашивают, "где полиция".