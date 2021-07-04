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С фейерверком и музыкой: во Львове на мемориале Небесной сотни блогерша отпраздновала свое 18-летие (видео)

С фейерверком и музыкой: во Львове на мемориале Небесной сотни блогерша отпраздновала свое 18-летие (видео)
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф

Во Львове девушка решила отпраздновать свое 18-летие на мемориале Героям Небесной Сотни.

Как сообщает Varta1, свое совершеннолетие львовянка отметила с российской музыкой и фейерверком и похвасталась празднованием в Stories в соцсети Instagram.

В профиле отмечено, что она является блогером, мейкером и фотографом. 

В празднике участвовали несколько девушек. Они танцевали под российскую музыку и фотографировались прямо на мемориале. Девушки употребляли алкоголь и зажгли масштабный фейерверк. 

Сейчас скандальное видео на странице девушки уже недоступно.

Под видео в YouTube появились комментарии, мнение пользователей разделилось: одни поздравляют девушку с совершеннолетием и отмечают, что она "норм затусила", другие считают такие действия противозаконными и спрашивают, "где полиция".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 58

Все по теме:

Львов, Вандалы, Небесная сотня, Мемориал Небесной Сотни.
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