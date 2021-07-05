На Житомирщине подростки позабавились пневматической винтовкой: 11-летний мальчик оказался на операционном столе

Очередной случай, когда "висящее на стене ружье из первого акта пьесы стреляет в третьем акте" произошел в Житомирской области. Беда случилась, когда оружие оказалось в руках ребятишек.

"Сообщение о травмировании 11-летнего подростка в селе Бастова Рудня поступило в полицию около 11:00 4 июля от медиков Пулинской больницы, куда его доставили для оказания помощи, - сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области. - У мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице".

Как выяснили правоохранители, подростка ранил из пневматического ружья его же 13-летний товарищ.

Следственно-оперативная группа Новоград-Волынского районного отделения полиции установила, что 11-летний житель областного центра, находился в гостях вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олиевской общины Житомирского района Житомирской области. Подростки играли в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье, которое по предварительной информации, там оставил отец одного из парней.

Мальчики воспользовались возможностью подержать в руках оружие. Во время игры старший из них – сын владельца пневматики, попал в младшего товарища.

В полиции также пояснили, что к хранению пневматического оружия нет таких строгих требований, как к хранению оружия огнестрельного, потому за это наказания не предусмотрено.

"Однако, – подчеркивают, – отец оказался непредусмотрительным и не учел, что мальчики могут добраться до ружья. И, предварительно, ружье было заряжено – но пока что все это уточняется. Пострадавшего прооперировали, ранения оказались не очень серьезными. Вообще, законодательством предусмотрено, что за проступки детей такого возраста отвечают родители. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Каким будет наказание – решит суд".

Стоит уточнить, что максимально суровое наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают родителей ответственно относиться к организации отдыха и досуга детей, чтобы летние каникулы прошли с пользой для их здоровья и ума, а не на больничной койке.