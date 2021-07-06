Сиденье сломано, а в потолке дырка: в сети показали, как выглядит интерьер самолета рейса Одесса-Киев (видео)

Пассажир самолета Одесса-Киев показал, в каких условиях приходится летать на внутренних рейсах.

Видеозаписи были обнародованы телеграм-каналом PavlovskyNews.

"Сломанные стулья и дырки в потолке самолёта обнаружил наш подписчик, купив билет за 1700 грн на рейс из Одессы в столичный аэропорт Жуляны", - говорится в сообщении.

Также указано, что самолет принадлежит компании "Мотор Сич".

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове самолет лоукостера SkyUp улетел в турецкую Анталию, "забыв" в аэропорту 26 пассажиров. Позже в компании объявили, что причиной тому была непогода в Одессе, из-за которой произошел ряд перемен в расписании. Поэтому вместо самолета на 215 пассажирских мест в Харьков прилетел другой на 189 мест.

В тот же день, в том же аэропорту в неприятную ситуацию попали пассажиры рейса Харьков-Тиват. Их обязали пройти платный тест на коронавирус, несмотря на то, что в Черногорию украинцы могут летать без него.