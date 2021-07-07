Вспыли противоречивые подробности перестрелки с копами в Киеве (фото)

В среду, 7 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте, 58 произошла перестрелка копов с местным жителем. Согласно одним данным, киевлянин ранил стража порядка и застрелился, другим - закрылся в своей квартире.

По информации OBOZREVATEL, который ссылается на информированный источник, наряд полиции прибыл на вызов, однако жилец дома открыл огонь. Пострадал один правоохранитель, которого увезла скорая. Сам стрелок запер дверь и свел счеты с жизнью.

В полиции произошедшее пока не комментируют. На месте работают оперативники, ожидается приезд руководителей главка.

Напомним, в киевском ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка, в результате чего в больницу госпитализировали 25-летнего мужчину.

Также мы сообщали, что на территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла в Броварах. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.