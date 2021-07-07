Прятался на чердаке: неадекват, едва не убивший 2-летнего пасынка, задержан под Кривым Рогом (фото, видео)

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Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф полиция

Полиция обнаружила и задержала 28-летнего Сергея Федотова, который ранее в среду, 7 июля, в поселке Девладово связал скотчем двух детей - 2 и 7 лет, перерезал горло младшему и нанес ему несколько ударов ножом в спину, а затем скрылся с места преступления.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софиевском районе, в том же поселке, где произошло преступление по соседству с тем, где он и держал в заложниках двух маленьких детей.

Напомним, что 7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Девладово, что в Софиевском районе Кривого Рога, о том, что бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми, которым угрожает расправой. Злоумышленник связал малышей скотчем, перерезал горло двухлетнему мальчику, а также нанес колото-резаные раны в область спины. После этогозлоумышленник скрылся с места преступления.

Обоснованно подозреваемого в совершении уголовного правонарушения Федотова Сергея Денисовича 14.11.1994 года рождения, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, объявили в розыск, разослав ориентировку.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где за его жизнь борются врачи.

"На поиски нападавшего был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции, - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, ссылаясь на материалы криворожской полиции. - Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. Благодаря слаженным действиям правоохранителей в течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка".

Злоумышленник скрывался на чердаке заброшенного дома. Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

"Телеграфу" видео задержания и фотографии с места преступления предоставил криворожский блогер и общественный деятель Алексей Таймурзин.

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На снимке с кровати, где мужчина издевался над беззащитным малышом, видны огромные пятна крови.

место преступления

На местном криворожском сайте пользователи радуются, что опасного элемента уже задержали, переживают за пострадавших деток и делятся мнениями, как следовало бы поступить с задержанным. По их мнению, церемониться с ним не стоит:

"Деток жалко. Эту паскуду расстрелять".

"Да нет, мы с вами его кормить и одевать будем. Возможно, до конца жизни. Я за смертную казнь при особо жестких преступлениях, как в Белорусии. Или как в Китае, родственники оплачивают пулю".

"100% вы правы. Я бы только добавила казнь на площади и чтоб умирал долго, больно и мучительно".

"Его на стейки порезать нужно, а не в тюрягу за наши налоги кормить пи**ра".

"Самосуд".

"Мразь".

"У него же глаза, как у неадеквата".

"Если бы я работала в полиции, застрелила бы на месте".

задержание_комменты

Как сообщалось, в середине июня в Харькове женщина посреди улицы избивала ребенка на глазах у безучастных прохожих.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Ребенок, Задержание, Кривой Рог, Покушение на убийство, Пасынок, Сергей Федотов.
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